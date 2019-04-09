Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро

На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«34-летний уроженец города Челябинска по собственной неосторожности упал на жесткий путь в момент отсутствия поезда на станции», — рассказал Мышляев. По его словам, для поднятия потерпевшего на платформу с пути сняли напряжение.

Прибывшие на место происшествия медики оказали мужчине первую помощь, после чего его направили в городскую клиническую больницу имени Боткина.

«В ходе опроса мужчина пояснил, что падение произошло по его собственной неосторожности. По его словам, находясь у края платформы, он разговаривал по телефону, оступился и упал на пути», — добавил Мышляев.

В конце марта на станции «Котельники» мужчина упал под прибывающий поезд и выжил. Машинист успел применить экстренное торможение и остановил поезд перед пассажиром. По словам медиков, мужчина был пьян, травм у него не выявлено.