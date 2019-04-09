ЦППК вошла в проект скоростной железной дороги на Урале

ЦППК вошла в проект скоростной железной дороги на Урале

«Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) вошла в проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск — Екатеринбург, сообщает РБК Екатеринбург.

Компания внесла 50 млн руб. в складочный капитал хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» (УСМ), которая является оператором проекта. В УСМ указали, что ЦППК примет участие в уточнении параметров бизнес-модели и формировании условий организации перевозки.

«Разработка проекта создания высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург — это масштабная долгосрочная задача. В качестве одного из партнеров мы примем участие в проработке вопросов пассажирских перевозок и возможных подходов к реализации», — сообщили РБК в ЦППК.

Владельцы ЦППК — Московская пассажирская компания (49,3%), «Маршрутные системы» (25,3%), министерство имущественных отношений Московской области (12,7%), «Октопасс» (12,7%).