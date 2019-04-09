Путин ответил на вопрос о визите в США и вспомнил роман Ильфа и Петрова

Путин ответил на вопрос о визите в США и вспомнил роман Ильфа и Петрова

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос в рамках пленарного заседания Международного арктического форума о перспективах своего визита в США, заявил, что «ситуация должна созреть», сообщает корреспондент РБК. Также глава государства вспомнил по этому поводу цитату из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

«У нас есть хорошая книга «12 стульев», и там есть такая фраза: «Приезжайте в гости, старушка-мама будет очень рада, но адреса не оставил» (цитата из романа советских сатириков «Золотой теленок» звучит так: «Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха-мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил. — РБК). Ситуация должна созреть», — сказал Путин.

На вопрос об ожиданиях следующего президента США Путин ответил, что «хотеть или не хотеть» переизбрания Дональда Трампа — это дело американского народа, а Россия будет работать с тем, кого этот народ изберет.