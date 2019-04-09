Актриса из «Игры престолов» показала фотографии после инсульта

Сыгравшая мать драконов в «Игре престолов» актриса Эмилия Кларк в эфире CBS показала фотографии, сделанные после операции на мозге.

По ее словам, когда у нее было субарахноидальное кровоизлияние, ей сделали операцию. Она вернулась на съемки через шесть недель. Однако через два года у нее вновь произошло кровоизлияние, которое было серьезнее первого. Вновь потребовалась операция на мозге. По словам Кларк, она боялась, что после этого не сможет играть в кино.

«В первый раз это было сложно. Но во второй мне было намного сложнее оставаться оптимистом», — сказала актриса.

Ранее Кларк рассказала, что перенесла инсульт в 2011 году, когда занималась в спортзале. После занятия актриса почувствовала себя плохо и у нее начались сильные головокружения. Врачи диагностировали у актрисы субарахноидальное кровоизлияние.