В Baring Vostok напомнили о праве вето на смену главы банка «Восточный»

У представителей Baring Vostok в совете директоров банка «Восточный» есть право вето на смену председателя правления банка, сообщили РБК в пресс-службе фонда. Там сообщили, что если решение о смене предправления будет принято без учета голосов представителей Evizon Holdings (кипрская компания, через которую Baring Vostok владеет контрольным пакетом акций банка «Восточный»), фонд сочтет эту ситуацию очередным нарушением соглашения акционеров и обратится в суд.

Ранее банк сообщил, что 10 апреля совет директоров рассмотрит вопрос об отставке и.о. предправления банка Александра Нестеренко и новом назначении. Нестеренко был назначен главой банка в сентябре 2018 года в качестве компромиссной кандидатуры для двух акционеров банка — Baring Vostok (52%) и «Финвижн» Артема Аветисяна (32%).

Как узнал РБК, вместо Нестеренко может быть назначен зампред правления и финансовый директор банка Константин Рогов​. Светлана Труханович, член совета директоров «Восточного», пояснила РБК​, что Нестеренко был временной кандидатурой, а Рогов — грамотный финансист с большим опытом в банковской сфере, который в числе прочего занимается «вопросами одного из акционеров».

Впрочем, по словам знакомого с ситуацией в «Восточном» источника РБК, Нестеренко могут сменить потому, что он не инициирует признание банка «Восточный» потерпевшим по уголовному делу против Майкла Калви и поэтому неудобен ​ Аветисяну.