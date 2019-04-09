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Экономика ,  
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МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,3%, следует из обновленного доклада МВФ. В январской версии прогноза, фонд ожидал, что в 2019 году рост глобальной экономики составит 3,5%.

«Мировой рост, который достиг пикового показателя порядка 4% в 2017 году, замедлился до 3,6% в 2018 году, и, по прогнозу, дополнительно снизится до 3,3% в 2019 году. Хотя глобальный прирост на 3,3% все еще является неплохим, перспективы для многих стран являются очень трудными, в ближайший период сохраняется значительная неопределенность, особенно когда темпы роста в странах с развитой экономикой приближаются к своему невысокому долгосрочному потенциальному уровню», — говорится в докладе.

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Авторы отмечают, что 2019 год начался в неустойчивой ситуации. Во второй половине текущего года они ожидают некоторое ускорение. Это, как объясняется в докладе, связано со смягчением денежно-кредитной политики в ведущих экономиках, а также «реальными контурами» соглашения между Вашингтоном и Пекином, которое должно улучшить перспективы снижения напряженности в сфере торговли между странами.

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Прогноз по мировому ВВП на 2020 год не изменился. МВФ ожидает, что в связи с улучшениями, прогнозируемыми во второй половине текущего года, рост глобальной экономики в 2020 году вернется на уровень 3,6%. Такая же цифра содержалась и в предыдущем докладе МВФ.

Теги: МВФ, глобальная экономика, ВВП
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