МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,3%, следует из обновленного доклада МВФ. В январской версии прогноза, фонд ожидал, что в 2019 году рост глобальной экономики составит 3,5%.

«Мировой рост, который достиг пикового показателя порядка 4% в 2017 году, замедлился до 3,6% в 2018 году, и, по прогнозу, дополнительно снизится до 3,3% в 2019 году. Хотя глобальный прирост на 3,3% все еще является неплохим, перспективы для многих стран являются очень трудными, в ближайший период сохраняется значительная неопределенность, особенно когда темпы роста в странах с развитой экономикой приближаются к своему невысокому долгосрочному потенциальному уровню», — говорится в докладе.

Авторы отмечают, что 2019 год начался в неустойчивой ситуации. Во второй половине текущего года они ожидают некоторое ускорение. Это, как объясняется в докладе, связано со смягчением денежно-кредитной политики в ведущих экономиках, а также «реальными контурами» соглашения между Вашингтоном и Пекином, которое должно улучшить перспективы снижения напряженности в сфере торговли между странами.