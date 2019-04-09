В полиции сообщили обстоятельства обнаружения детей в квартире в Мытищах

Мать четырех детей, найденных в непригодной для проживания квартире в Мытищах после обращения соседей, вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяну Петрову.

По ее словам, в момент прибытия полиции из-за двери квартиры были слышны крики и плач, дверь открыла их 66-летняя бабушка. «В процессе выяснения обстоятельств в квартиру вошла 32-летняя мать малолетних, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения», — рассказала Петрова. По ее словам, детей передали в мытищинское управление опеки и попечительства.

8 апреля детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила, что полиция, прибывшая в один из жилых домов после обращения соседей, обнаружила четверых детей в квартире, непригодной для проживания из-за хлама. У троих из них не было свидетельств о рождении, дети не были прикреплены к поликлинике и не посещали школу и детский сад. В отношении матери возбудили дело по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Следователи начали проверку.