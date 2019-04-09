СК начал проверку сообщений о детях в захламленной квартире в Мытищах

СК начал проверку сообщений о детях в захламленной квартире в Мытищах

Следователи начали проверку сообщений о том, что в Мытищах четыре ребенка живут в захламленной квартире в антисанитарных условиях. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Московской области.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и соответствующих органов профилактики», — говорится в сообщении.

​Накануне детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что полицейские нашли четырех детей в захламленной квартире в Мытищах. По ее словам, у детей не было кроватей. Они не были прикреплены к поликлинике и не ходили в школу и детский сад. Их доставили в больницу. Там врачи определили, что детям от двух до восьми лет.

Правоохранительные органы возбудили в отношении матери уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

В марте московские следователи задержали мать пятилетней девочки, которую нашли в квартире с большим количеством мусора. Против женщины возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). У ребенка были признаки анорексии и отсутствовали социальные навыки.