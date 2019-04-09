Глава МИД Ирландии отменил визит в Россию из-за Brexit

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени отменил свой визит в Москву, сообщили ТАСС в российском МИД.

Там пояснили, что из-за неразрешенной ситуации с Brexit Коувени решил остаться в Ирландии. «Нас предупреждали, что такое может произойти», — подчеркнули в МИД.

Визит Коувени в Москву для встречи с его коллегой Сергеем Лавровым был запланирован на 10-11 апреля. Переговоры между странами на уровне руководителей МИД должны были стать первыми с декабря 2012 года.

Британский парламент по-прежнему не может договориться об условиях выхода страны из Евросоюза. Ранее депутаты утвердили законопроект, согласно которому власти Великобритании обязаны просить у ЕС еще одну отсрочку Brexit. В среду, 10 апреля, состоится экстренный саммит лидеров Евросоюза по поводу переноса сроков Brexit. Если он не утвердит новую дату выхода Британии из ЕС, этой стране придется покинуть Евросоюз 12 апреля.