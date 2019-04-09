Сенатор пояснил отзыв законопроекта о новых правилах съемки на выборах

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Сенатор Владимир Лукин отозвал свой законопроект об ограничении фото- и видеосъемки на избирательных участках из-за вопросов со стороны экспертов. Он вернет его в Госдуму после доработки некоторых пунктов. Об этом Лукин заявил в интервью «Говорит Москва».

Лукин пояснил, что у экспертов, с мнением которых он считается, возникли вопросы относительно возможной неправильной трактовки некоторых положений закона. После этого сенатор решил отозвать документ, «внимательно поработать» над проблемными пунктами и вернуть законопроект в Госдуму.

Речь идет о внесенном в Госдуму в начале апреля законопроекте, который в том числе предполагает, что в дни выборов на избирательном участке можно будет делать фотографии и снимать только с того места, которое определит председатель участковой избирательной комиссии.

9 апреля «Коммерсантъ» написал, что сенатор отозвал законопроект. Издание уточняло, что, по мнению критиков закона, такая формулировка может способствовать организации фальсификаций во время голосования.