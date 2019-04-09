Путин указал на объединение стран из-за работы над проблемами Арктики

Россия не прерывала контактов с ЕС по арктической тематике и регулярно проводит необходимые по данному вопросу встречи, сказал президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о том, не кажется ли ему, что работа над проблемами Арктики привела к «оттепели» в отношениях с ЕС. Об этом он заявил на Международном арктическом форуме, передает корреспондент РБК.

«К сожалению, в Арктике идет оттепель, это правда. Причем изменение температуры в Арктике идет большими темпами, чем на планете. В четыре раза, представляете? Но что касается политических отношений, то это безусловно позитивный процесс», — сказал президент.

Он отметил, что контакты России с другими странами по вопросам Арктики не прерывались и встречи для обсуждения проблем региона проводятся регулярно. «То, что арктическая тематика помогает нам понять необходимость сотрудничества и решения общих задач, это, конечно, очень хорошо», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия стремится укреплять взаимодействие с другими странами в Арктике. Президент выразил уверенность в том, что «только вместе» регион можно превратить в «территорию мира, стабильности и партнерства».