Политика , 17:29
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В Нидерландах истребитель F-16 осколками снаряда повредил свой двигатель
Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Нидерландов F-16 повредил собственный двигатель в ходе стрельбы во время учений. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.
Отмечается, что полет проходил 21 января. В нем принимали участие два истребителя, которые стреляли по учебным целям из пушек. Один F-16 пострадал от собственного выстрела, когда осколки боеприпаса попали в двигатель.
Пилот прервал полет и отправился в сопровождении другого истребителя на авиабазу Леуварден. В результате никто не пострадал, посадка прошла успешно. Ведется расследование происшествия.