В Нидерландах истребитель F-16 осколками снаряда повредил свой двигатель

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Нидерландов F-16​ повредил собственный двигатель в ходе стрельбы во время учений. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

Отмечается, что полет проходил 21 января. В нем принимали участие два истребителя, которые стреляли по учебным целям из пушек. Один F-16 пострадал от собственного выстрела, когда осколки боеприпаса попали в двигатель.

Пилот прервал полет и отправился в сопровождении другого истребителя на авиабазу Леуварден. В результате никто не пострадал, посадка прошла успешно. Ведется расследование происшествия.