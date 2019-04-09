В Светлогорске перенесли концерт Жванецкого из-за его сломанной руки

Концерт сатирика Михаила Жванецкого, который должен был состояться в Светлогорске Калининградской области, перенесли из-за операции на руке артиста. Об этом РБК сообщил его концертный директор Олег Сташкевич.

«Была операция на руке, ему опасно передвигаться, потому что у него было смещение, это тонкие лучевые косточки. Поэтому мы ждем заживления, он уже дома, но физиотерапия каждый день, кости должны срастись. У него все действует, просто рука в повязке, и швы еще не сняли», — пояснил он.

Концерт должен был состояться в театре эстрады «Янтарь Холл». В пресс-службе учреждения сообщили, что выступление Жванецкого перенесли на 9 июня. При этом уже купленные билеты будут действительны на новую дату.

Писатель-сатирик, сценарист, телеведущий Михаил Жванецкий в 2012 году стал народным артистом России.