«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме

«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме

Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ). К зимнему периоду стране необходимо накопить 20 млрд куб. м, «чтобы гарантировать тепло в домах при любой погоде и политической обстановке», написал в Facebook глава компании Андрей Кобылев.

Он напомнил, что действие контракта с «Газпромом» на транзит газа истечет 1 января. «Украина должна подготовиться к любым деструктивным решениям Кремля, в частности, к прерыванию транзита», — написал Кобылев.

Закачка газа в ПХГ началась 5 апреля, добавил он.

По данным «Укртрансгаза», на Украине находятся 11 ПХГ общей емкостью 31 млрд куб. м. Из них пять сооружений находятся в западной части страны. «Укртрансгаз» также указывает, что за последние десять лет страна для собственных нужд использовала до 60% мощностей ПХГ.

В конце марта «Укртрансгаз» предложил сдавать в аренду пустующие хранилища странам Европы, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение европейских потребителей газом.