Силуанов заявил об исчерпанности мер стимулирования мировой экономики

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что меры денежно-кредитного и бюджетного стимулирования мировой экономики исчерпали себя. Об этом он рассказал на ​Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ, передает корреспондент РБК.

«Стимулирующие меры денежно-кредитной политики исчерпаны. Как и бюджетные», — сказал он.

​Силуанов отметил, что в Европе практически отрицательные процентные ставки, а в США до последнего времени существовала тенденция на их повышение. Министр добавил, что в Европе, США и Китае накоплены большие государственные долги в бюджетных системах.

Министр отметил, что риски из-за торговых ограничений и конфронтаций не способствуют стимулированию экономики. «Мы видим, что мировые финансовые институты снижают свои оценки по темпам роста экономики на текущий год», — отметил министр.