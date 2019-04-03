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Суд опубликовал видео с Кокориным и Мамаевым после пяти месяцев в СИЗО

Пресс-служба Пресненского суда Москвы опубликовало видео с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которых привезли из СИЗО на заседание по уголовному делу. Они находятся под арестом более пяти месяцев — с середины октября.

На кадрах видно, как футболистов заводят в зал заседания, они с улыбкой здороваются с присутствующими. «Здесь дышится легче», — отметил Мамаев.

Видео: Пресс служба Пресненского суда

Пресненский суд Москвы в среду, 3 апреля, начал рассмотрение дела по существу. «РИА Новости» отвечает, что заседание​, согласно закону, проходит в закрытом режиме. 

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий обвиняются в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. Следствие считает, что они устроили в центре Москвы две драки, в которых​ пострадали водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, глава департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

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Подозреваемые были арестованы в октябре 2018 года. После этого суд несколько раз продлевал их арест. Уголовное дело поступило в Пресненский суд 25 марта после завершения предварительного следствия.
 

Теги: СИЗО, Пресненский суд Москвы, футболист
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