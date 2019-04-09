Глава РФПИ повторно попросил суд смягчить меру пресечения Калви

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во второй раз обратился в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Об этом он сообщил журналистам на полях Международного арктического форума, передает корреспондент РБК.

«Я в самом начале предоставил в суд ходатайство о смягчении меры пресечения и вчера направил повторное ходатайство к рассмотрению на судебном заседании на этой неделе, на котором будет решаться этот вопрос», — сказал он.

По его словам, изменение меры пресечения Калви и другим сотрудникам фонда на домашний арест стало бы положительным сигналом для инвестиционного и бизнес-сообщества и могло бы благотворно отразиться на инвестклимате.

В первый раз Дмитриев попросил суд перевести Калви под домашний арест в феврале. Тогда же он поручился, что Калви и другие сотрудники Baring Vostok будут соблюдать условия меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.