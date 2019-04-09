В Раде создали объединение в поддержку Зеленского с одним участником

В Раде создали объединение в поддержку Зеленского с одним участником

Депутат Верховной рады Виталий Куприй стал главой и единственным участником межфракционного объединения «За следующего президента Украины Зеленского В.А.», передает УНИАН.

О создании объединения объявил спикер Рады Андрей Парубий. «Но, к сожалению, ни одного другого депутата нет в списке», — сказал он.

С инициативой создать в Раде объединение в поддержку Зеленского Куприй выступил 8 апреля, тогда же он заявил, что к нему уже присоединились несколько депутатов.

Куприй участвовал в выборах президента Украины, но не вышел во второй тур, по итогам голосования 31 марта он набрал 0,02% голосов.