Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей. Правоохранители прибыли на вызов после обращения проживающих по соседству жильцов, которые давно не видели детей. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой.

«Квартира была не пригодна для проживания детей, захламлена старыми и новыми вещами, у детей не было кроваток, к поликлинике они не были прикреплены, полисов не имели, школу и детские сады не посещали», — пояснила ситуацию Ксения Мишонова.

Она также отметила, что квартира была не пригодна для проживания из-за хлама. В тот же день всех детей поместили в больницу, где был установлен их биологический возраст. Несовершеннолетним — от двух до восьми лет, трое из них не имели свидетельств о рождении, однако органы опеки смогли оформить необходимые документы. Кроме того в ходе медицинского обследования специалисты установили, что детям необходима работа с дефектологом и логопедом.

Как сообщила «РИА новости» представитель областного главка МВД Татьяна Петрова, против матери несовершеннолетних детей — 32-летней жительницы Москвы — полицейские завели уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

В марте текущего года Следственный комитет показал видеокадры из захламленной квартиры на севере Москвы, откуда была спасена брошенная пятилетняя девочка с признаками анорексии. Против матери девочки следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».