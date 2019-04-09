Следователи пришли с обыском в офис телеканала «Белсат» в Минске

В Минске в редакции телеканала «Белсат» проходят обыски, сообщил РБК замдиректора канала Алексей Диковицкий.

«В момент, когда сотрудники милиции с постановлением следственного комитета пришли в офис «Белсат ТВ», там был только координатор. Сначала он не стал открывать, но сотрудники милиции пригрозили тем, что будут применять болгарку, и ему пришлось открыть», — сказал Диковицкий.

По его словам, в настоящее время связи с координатором нет, в здание никого не пускают.

«Одной из возможных причин могут быть следственные действия, которые ведутся по возбужденному делу о клевете по поводу ранее опубликованного материала о коррупции в сфере здравоохранения Белоруссии. Но следствие по этому делу ведется уже не меньше года», — уточнил замдиректора телеканала.

Как сообщается на сайте «Белсат», правоохранители пришли в редакцию в 08:55 мск. Около здания находятся корреспонденты телеканала, пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий и корреспондент «Радио Свобода» Александра Дынько.