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В Белоруссии закрыли уголовные дела еще двух фигурантов «дела БелТА»
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В Белоруссии закрыли уголовные дела еще двух фигурантов «дела БелТА»
Общество, 05:18
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В Белоруссии закрыли уголовные дела еще двух фигурантов «дела БелТА»

Правоохранительные органы Белоруссии прекратили уголовное преследование в отношении еще двоих фигурантов «дела БелТА» — редактора портала Tut.by Ульяны Бобоед и обозревателя агентства БелаПАН Татьяны Коровенковой​. Об этом сообщает Tut.by.

Портал отмечает, что обе журналистки возместили причиненный ущерб и заплатили штраф в размере 735 белорусских руб. (23,3 тыс. руб.).

Tut.by напомнил, что 22 ноября следствие освободило от уголовной ответственности двух фигурантов этого дела — журналиста издания Deutsche Welle Павла Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого.

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Всего, как отмечает портал, по этому делу проходили 15 человек. В их числе главный редактор Tut.by Марина Золотова, а также еще восемь сотрудников портала, главред БелаПАН Ирина Левшина, обозреватель агентства Татьяна Коровенкова и журналист Алексей Жуков.

Tut.by отмечает, что 22 ноября Золотовой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 425 УК Белоруссии (Бездействие должностного лица). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Дело о незаконном доступе к платным материалам агентства БелТА было возбуждено 7 августа. Тогда глава Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец сообщал, что по делу задержали восемь человек. Позднее также были задержаны пятеро журналистов сайта Realt.by и обозревателя DW Павел Быковский.

Теги: уголовное преследование , Белоруссия , журналисты
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