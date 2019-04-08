СК не подтвердил обнаружение второго погибшего на месте рухнувшего цеха

В управлении СК по Нижегородской области не подтвердили информацию об обнаружении тела второго погибшего на месте обрушения цеха завода в Дзержинске.

«Эта информация пока не подтверждается. Пока найдено тело одного погибшего. В данный момент работы на объекте прекращены из-за наступления темного времени суток», — заявили РБК в пресс-службе СУ СК по области. Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на управление СК по региону, что обнаружено тело второго погибшего.

В Дзержинске обрушилась стена цеха при проведении работ по демонтажу металлоконструкций на заводе «Дзержинск Химмаш». Погиб водитель погрузчика. В МЧС не смогли уточнить, могут ли еще под завалами находиться люди и сколько их может быть.

Организована доследственная проверка.