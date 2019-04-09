В аэропорту Саратова при взлете задымилась кабина самолета

В аэропорту Саратова самолет ЯК-42Д авиакомпании Utair, который должен был следовать в Сургут, прекратил взлет в из-за задымления в кабине. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Саратовских авиалиний».

Инцидент произошел в 08:12 по местному времени (07:12 мск). Капитан самолета решил прекратить взлет и вырулить на стоянку. На борту находились 99 человек, их доставили обратно в аэровокзал.

«Пассажиры ожидают резервный борт, точное время отправки пока не известно. Работает комиссия, обстоятельства произошедшего выясняются. Аэропорт работает в штатном режиме, все вылеты осуществляются строго по расписанию», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в апреле следовавший в Уфу самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь из московского аэропорта Шереметьево из-за неисправности системы управления передней опоры шасси. В компании рассказали, что лайнер сам покинул взлетную полосу и был отбуксирован на стоянку. Пассажиров отправили обратно в здание аэровокзала. В результате рейс задержали.