«Аэрофлот» ответил на сообщения о вылете из Москвы неисправного самолета

«Аэрофлот» ответил на сообщения о вылете из Москвы неисправного самолета

В «Аэрофлоте» прокомментировали сообщения о вылете из Шереметьево и аварийной посадке самолета с неисправным шасси. Там указали, что лайнер в воздух не поднимался

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В авиакомпании назвали не соответствующей действительности информацию ряда СМИ о том, что следовавшему в Уфу самолету пришлось совершать аварийную посадку. Там указали, что сигнализация неисправности системы управления передней опоры шасси сработала еще в процессе руления, сообщили РБК в «Аэрофлоте».

В компании подчеркнули, что взлет в результате был отменен, самолет сам покинул взлетную полосу, а позже был отбуксирован на стоянку. Пассажиров же отправили обратно в здание аэровокзала.

По информации табло вылета аэропорта Шереметьево рейс SU 1438 Москва – Уфа изначально был намечен на 6:25. В результате же самолет вылетел из столицы в 10:22.

Накануне в Кемерово из самолета эвакуировали пассажиров самолета, который должен был вылететь в Москву. Причиной стало сообщение об обнаруженной бесхозной сумке. В результате проверки никаких опасных веществ обнаружить не удалось.