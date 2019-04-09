Роскачество дало рекомендации по выбору кроссовок

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать кроссовки для бега и как за ними ухаживать, сообщается на сайте организации. Специалисты также обратились за рекомендациями к олимпийской чемпионке, легкоатлетке Ирине Приваловой.

При покупке кроссовок рекомендуется обращать внимание на подошву, ее выбор зависит от поверхности, по которой человек собирается бегать. В Роскачестве отметили, что для пробежек по асфальту и стадионам стоит выбирать ровную, относительно мягкую подошву с хорошей амортизацией. Для бега по пересеченной местности подходит более жесткая подошва с выступами, обеспечивающими сцепление и защищающими стопы.

В Роскачестве посоветовали при покупке кроссовок обязательно их зашнуровывать, чтобы они плотно прилегали и не давили. «При выборе кроссовок важно, чтобы они не были впритык», — сказала Привалова. При этом она добавила, что выбирать кроссовки лучше на полразмера больше.

Отмечается, что идти за спортивной обувью лучше ​вечером, так как после дневной нагрузки стопа увеличивается и приближается к своему состоянию во время тренировки.