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«Роскачество» проверило женские туфли на прочность и безопасность
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«Роскачество» проверило женские туфли на прочность и безопасность
Общество, 08:00
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«Роскачество» проверило женские туфли на прочность и безопасность
В эксперименте принимали участие 25 пар туфель российских и зарубежных брендов. Специалистам «Роскачества» удалось развенчать несколько мифов о цене и качестве, а также относительно стран — производителей обуви
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Эксперты «Роскачества» провели исследование нескольких популярных на российском рынке марок классических женских кожаных туфель и выяснили, какие из них наиболее устойчивые, прочные, не красят ноги и действительно изготовлены из натуральной кожи. Об этом говорится в поступившем РБК пресс-релизе национальной системы мониторинга.

Для участия в эксперименте специалисты, как рассказали в пресс-службе, закупили 25 пар туфель на толстом каблуке средней высоты российских и зарубежных брендов (Baldinini trend, Clarks, Francesco Donni, Geox, Hogl, Mascotte, Pazolini, Tervolina, TJ Collection, Zenden, Alba, Alessio Nesca, Fabi, «Ионесси», «Парижская коммуна», Valeriya by Westfalika и Tervolina) ​. Информация о производителе на одной паре обуви, которая участвовала в исследовании, как указали представители «Роскачества», была не указана, еще на одной эти данные оказались «нечитаемыми».

Каждую пару специалисты «Роскачества», как пояснили в пресс-службе, исследовали по 17 параметрам. В ходе исследования они, в частности, проинспектировали качество и подлинность натуральной кожи, качество пошива, стойкость краски и токсичность. Помимо этого во время анализа специалисты отрывали у туфель каблуки и подошвы, чтобы проверить обувь на прочность. По итогам эксперимента эксперты пришли к выводу, что все проверенные ими туфли безопасны, то есть изготовлены из нетоксичных материалов и не содержат опасных веществ.

Однако проверку на натуральную кожу, по данным «Роскачества», не прошла турецкая марка Alba. Классические туфли этого бренда, как выяснили эксперты, на самом деле были изготовлены из лакового кожзама. «Впрочем, производитель оперативно отреагировал на результаты исследования и уже усилил контроль, а также заменил информацию о материале верха в маркировке туфель», — заметили в пресс-службе.

Также вопросы у специалистов возникли к туфлям австрийской марки Hogl. В маркировке обуви не был указан состав материала верха, рассказали в «Роскачестве», заметив, однако, что исследование все же показало — это была натуральная кожа.

Кроме этого, в ходе эксперимента эксперты пришли к выводу, что не всегда дорогие туфли оказываются лучшего качества. Так, половина марок, вошедших в топ-10 рейтинга «Роскачества», оказались дешевле 5 тыс. руб. В то время как более дорогие Fabi (12 240 руб.) и Hogl (11 865 руб.) расположились на двух последних строчках рейтинга, отмечается в пресс-релизе.

Эксперты «Роскачества» также дали несколько рекомендаций по выбору идеальных туфель. Они советуют избегать покупки обуви с резким неприятным запахом, выбирать туфли из натуральных материалов и с более светлыми подкладками. Кроме того, специалисты советуют не ориентироваться на стереотипы относительно страны-производителя. «Эксперты «Роскачества» выяснили, что 70% лучших туфель составила обувь китайского производства. Это разрушает миф о том, что вся китайская обувь некачественная и уж тем более небезопасная», — отмечают эксперты.

Авторы: Евгения Маляренко, Мария Бондаренко.
Теги: «Роскачество» , туфли
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