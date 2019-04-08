Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,89 -0,45 EUR Бирж. 73,07 -0,23 Brent 70,88 +1,34% USD Нал. 65,59 64,21 EUR Нал. 73,96 72,58 USD ЦБ 65,35 -0,06 EUR ЦБ 73,36 -0,08 EUR/USD 1,1261 +0,0046 BTC/USD Бирж. 5 266,90 +21,40 IMOEX 2 560,07 +0,75% RTSI 1 240,16 +1,17% DJIA 26 344,65 -0,30% Nasdaq 7 953,83 +0,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $200 (+14,27%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
Lam Research $202,5 (+4,54%) прогноз БКС к 06.05.19 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+39,01%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Bank of America $34 (+16,52%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Facebook $200 (+14,27%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
Lam Research $202,5 (+4,54%) прогноз БКС к 06.05.19 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+39,01%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Bank of America $34 (+16,52%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 65,35 (-0,06) Quote, 14:01
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 73,36 (-0,08) Quote, 14:01
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире Общество, 23:35 Трамп уволил генерал-майора с поста главы Секретной службы США Политика, 23:03 Минпромторг предложил включить в систему tax free еще один регион Бизнес, 22:35 Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока Экономика, 22:31 Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 года Экономика, 22:28 Пловчиха Юлия Ефимова отобралась на ЧМ-2019 по водным видам спорта Спорт, 22:28 «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина благодаря голу в 3-м овертайме Спорт, 22:03 Представитель армии Хафтара назвал цель авиаудара по аэропорту Триполи Политика, 21:58 Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину Общество, 21:58 Антивозрастная медицина: все о бьютификации и омоложении РБК и Helena Rubinstein, 21:55 В штабе Зеленского предложили Порошенко оплатить дебаты 50 на 50 Политика, 21:45 Минфин согласился обнулить НДС на авиаперевозки в обход Москвы Pro, 21:39 НОВАТЭК ответил на упрек о потере бюджетом ₽30 млрд из-за «Ямал СПГ» Экономика, 21:33 Порошенко оценил испытания радара для обнаружения минометов и ракет Политика, 21:22
Экономика ,  
0 
Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока

Бывший первый зампред правительства России, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ). Об этом говорится в сообщении госкорпорации, поступившем в РБК.

В сообщении отмечается, что в обновленный состав совдира вошли представители ВЭБ.РФ (100-процентный акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.

Бизнес
ВЭБ.РФ изучит проекты строительства судов на «Звезде» на 100 млрд руб.

В корпорации подчеркнули, что Дальний Восток является одним из приоритетных макрорегионов для ВЭБ.РФ и координируемых институтов развития.

«Государственная корпорация участвует в реализации ряда проектов: разработке одного из крупнейших в мире месторождений меди в Забайкальском крае, строительстве газоперерабатывающего завода в Амурской области, создании современного судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье», — отметили в ВЭБ.РФ.

В госкорпорации добавили, что она нацелена на реализацию проектов по развитию городской экономики, с помощью которых есть возможность качественно преобразить города на Дальнем Востоке.

Экономика
Кабмин направил на инвестпроекты Дальнего Востока 10,6 млрд руб.

За последние пять лет, как уточнили в ВЭБ.РФ, Фонд развития Дальнего Востока вложил в приоритетные проекты на территории региона более 35 млрд руб.

Фонд развития Дальнего Востока был основан в ноябре 2011 года в целях поддержки инфраструктурных и промышленных проектов в дальневосточном и байкальском макрорегионах.

Теги: Игорь Шувалов, совет директоров, Фонд развития Дальнего Востока
Материалы по теме
ВЭБ.РФ отчитался об убытках на 176 млрд руб.
Финансы
ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»
Финансы
ВЭБ передаст свою недвижимость под управление «Дом.РФ»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter