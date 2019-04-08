Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока

В госкорпорации добавили, что она нацелена на реализацию проектов по развитию городской экономики, с помощью которых есть возможность качественно преобразить города на Дальнем Востоке.

За последние пять лет, как уточнили в ВЭБ.РФ, Фонд развития Дальнего Востока вложил в приоритетные проекты на территории региона более 35 млрд руб.

Фонд развития Дальнего Востока был основан в ноябре 2011 года в целях поддержки инфраструктурных и промышленных проектов в дальневосточном и байкальском макрорегионах.