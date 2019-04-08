Бывший первый зампред правительства России, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ). Об этом говорится в сообщении госкорпорации, поступившем в РБК.
В сообщении отмечается, что в обновленный состав совдира вошли представители ВЭБ.РФ (100-процентный акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.
В корпорации подчеркнули, что Дальний Восток является одним из приоритетных макрорегионов для ВЭБ.РФ и координируемых институтов развития.
«Государственная корпорация участвует в реализации ряда проектов: разработке одного из крупнейших в мире месторождений меди в Забайкальском крае, строительстве газоперерабатывающего завода в Амурской области, создании современного судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье», — отметили в ВЭБ.РФ.