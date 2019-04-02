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Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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ВЭБ.РФ изучит проекты строительства судов на «Звезде» на 100 млрд руб.

На рассмотрении в госкорпорации «ВЭБ.РФ» находятся проекты строительства судов на судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке на общую сумму 100 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда корпорации Николая Цехомского.

«В настоящее время на рассмотрении в «ВЭБ.РФ» находятся проекты по строительству судов на верфи «Звезда» общей стоимостью более 100 миллиардов рублей», — рассказал он.

Он уточнил, что «ВЭБ.РФ» в ближайшее время начнет выделять первые транши на строительство двух танкеров класса «Афрамакс» на верфи. Технические характеристики танкеров позволяют круглогодично работать в районах со сложными ледовыми условиями. Общий объем одобренного участия корпорации в проекте — 12,5 млрд руб. В апреле «Звезда» получит аванс на строительство танкеров в размере 20% от их стоимости.

В начале февраля стало известно, что «ВЭБ.РФ» профинансирует строительство трех танкеров НОВАТЭКа, которые будут должны работать в условиях севера. Сумма сделки оценивается в 10 млрд руб. В декабре «ВЭБ.РФ» решил выделить 18,5 млрд руб. на строительство арктического танкера для «Роснефти» на заводе «Звезда».

Теги: ВЭБ
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