Путин заверил турецких бизнесменов в безопасности работы в России

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и ​представителями российских и турецких деловых кругов заявил, что Москва будет продолжать прилагать усилия для того, чтобы бизнесмены из других стран чувствовали себя безопасно и комфортно. Стенограмма выступления Путина опубликована на сайте Кремля.

«Хочу подчеркнуть, мы в России делаем и будем делать все необходимое, для того чтобы иностранные компании, в том числе и турецкие, чувствовали себя на российской рынке максимально комфортно и безопасно, не испытывали чрезмерной административной нагрузки», — сказал глава государства.

Он напомнил, что Россия вышла на 31‑е место в рейтинге свободы ведения бизнеса Всемирного банка, поднявшись на несколько десятков позиций всего за пять лет.

По словам Путина, в рамках нацпроектов в России будут вложены сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы. Президент отметил, что реализация этих проектов откроет перспективы для зарубежного бизнеса, включая турецкий. «В наших интересах создать вам необходимые условия для работы, а в ваших — реализовать эти проекты, извлечь прибыль, работать с прибылью. Мы будем делать всё, для того чтобы оказать вам поддержку», — подчеркнул глава государства.