В Раде заявили о грубом поведении делегации Германии в ПАСЕ

В Раде заявили о грубом поведении делегации Германии в ПАСЕ

Депутат Верховной рады Борислав Береза пожаловался на поведение делегации Германии в ПАСЕ, сообщает «Укринформ».

«Представители Германии выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того, была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними», — заявил Береза.

Он уточнил, что на заседании обсуждались изменения регламента ПАСЕ, чтобы обеспечить возможность возвращения российской делегации.

Россия отказалась от участия в работе ПАСЕ в 2016 году. Тогда же Москва перестала выплачивать членские взносы. Решение последовало после того, как права России в ПАСЕ были ограничены, поскольку Совет Европы не признал присоединение Крыма к России и поддержал введение антироссийских санкций.

