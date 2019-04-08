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Bank of America $34 (+16,76%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
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Национальная медиа группа выкупила 50% Art Pictures Studio у Бондарчука

Национальная медиа группа (НМГ) закрыла сделку по приобретению 50% кинокомпании Art Pictures Studio. Об этом говорится в сообщении НМГ, поступившем в РБК.

«Стороной по сделке выступила «НМГ Студия», осуществляющая инвестиции НМГ в кинопроекты. Доля второго акционера, Федора Бондарчука, сохранится в размере 50%», — говорится в сообщении.

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Комментируя завершение сделки, основатель и учредитель Art Pictures Studio Федор Бондарчук заявил, что она проходила в несколько этапов. Он выразил уверенность в том, что Art Pictures Studio получила в партнеры сильнейшего игрока рынка с большими медийными ресурсами. «В скором времени мы нацелены существенно увеличить объемы кинопроизводства и сосредоточиться на продвижении российского кино на международной арене», — отметил Бондарчук.

В свою очередь гендиректор НМГ Ольга Паскина заявила, что компания, заключив сделку, расширила свое присутствие в сегменте кинопроизводства и планирует дальше двигаться в этом направлении. «Все больше проектов Art Pictures будет также появляться в эфире телеканалов и на интернет-ресурсах холдинга», — добавила она.

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Национальная медиа группа — крупнейший в России частный медиахолдинг. Он был создан в 2008 году путем объединения медийных активов «АБ Россия», Алексея Мордашова, «Сургутнефтегаза» и страховой группы «СОГАЗ». В ее состав входят «Первый канал», РЕН ТВ, «Пятый канал», «СТС Медиа», «Известия», «Спорт-Экспресс» и др.

Art Pictures Studio, входящая в группу компаний Art Pictures Group, была основана в 2005 году. Она выпустила такие фильмы, как «9 рота», «Сталинград», «Лед», «Селфи» и «Притяжение».

Теги: Art Pictures Studio, НМГ, Федор Бондарчук
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