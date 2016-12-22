Art Pictures Бондарчука потребовала 127 млн руб. от «Смешариков»

Компания Art Pictures Studio, основным владельцем которой является кинорежиссер и продюсер Федор Бондарчук, подала в суд на ООО «Смешарики» на 126,8 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На исковое заявление обратила внимание газета «Ведомости» в ночь на 29 марта. Оно было подано 6 марта, судебное разбирательство назначено на 16 апреля. Суть иска не указывается.

«Смешарики» — один из самых популярных российских мультсериалов. Продвижением бренда занимается группа компаний «Рики». Группа является ведущей в области создания, управления, лицензирования и продвижения анимационных медиа-брендов на территории России, стран СНГ и ЕС, говорится на сайте «Рики».

В сентябре 2016 года американская звукозаписывающая компания Shout! Factory приобрела права на прокат двух полнометражных мультфильмов — «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Начало».

Первые серии «Смешариков» вышли в телевизионной версии в 2003 году. Через год владельцы мультипликационного сериала стали одновременно развивать лицензионное направление.