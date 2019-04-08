«Сбербанк Онлайн» возобновил работу после сбоя

Специалисты Сбербанка устранили сбой в работе системы «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает пресс-служба банка в Twitter.

«Мы устранили сбой, теперь все работает», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что платежи и переводы в «Сбербанк Онлайн» и банкоматах можно осуществлять без затруднений.

​О проблемах в работе «Сбербанк Онлайн» стало известно в 11:30 мск. В пресс-службе банка сообщили, что по техническим причинам ряд клиентов может испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в «Сбербанк Онлайн» и через устройства самообслуживания банка.