Рейс Lufthansa сел в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира

Следовавший из Мюнхена в Шанхай самолет авиакомпании ​Lufthansa совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

«[Совершил посадку] по решению экипажа в связи с самочувствием одного из пассажиров в 12:24 по местному времени (8:24 мск)», — заявили в аэропорту.

В 14:04 (10:04 мск) самолет отправился по установленному маршруту.

По данным портала НГС, пассажира доставили в одно из лечебных учреждений города. Главврач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова уточнила, что это 57-летний гражданин Китая, у которого во время полета случился инсульт.