В Кремле отреагировали на слова Леонтьева о главе Хакасии

В Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию, возникшую после того, как пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в интервью оскорбил губернатора Хакасии Валентина Коновалова. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Безусловно слышали, я не думаю, что это позволительное заявление в адрес главы региона. Существуют определенные методы урегулирования таких споров, в случае если появляются претензии. Мы в эту ситуацию вмешиваться не собираемся», — сказал Песков.
12 декабря Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда» (КП) оскорбительно высказался в адрес губернатора Хакасии.
После этого зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что юристы партии подали иск против пресс-секретаря «Роснефти», однако представитель главы Хакасии Ирина Бутенко сказала радиостанции «Говорит Москва», что Коновалов не озвучивал таких решений публично и ей о них неизвестно.
Сам Леонтьев сказал радиостанции, что не считает свои заявления излишне эмоциональными. «Я именно говорил о феномене протестного голосования. Оно неконструктивно», — пояснил Леонтьев.
Коммунист Коновалов стал главой Хакасии после второго тура выборов губернатора, где он был единственным кандидатом и получил 57,57% голосов. Прошлый глава региона, Виктор Зимин, отказался от участия — в первом туре он набрал 32,42% голосов против 44,81% у Коновалова.