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ОНФ предложил разработать норму учебной нагрузки на школьников

Общероссийский народный фронт хочет разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки на школьников, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу движения.

Как заявила зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям» Любовь Духанина, движение обратится с соответствующей просьбой в Роспотребнадзор.

По подсчетам ОНФ, в настоящее время «рабочее время» ребенка в начальной школе составляет 47 часов в неделю, что на семь часов превышает среднюю продолжительность рабочей недели для взрослых. Нагрузка сказывается на здоровье школьников.

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Минпросвещения подготовило новые стандарты для начальной и общей школы

Эксперты считают, что причина этого — нехватка времени на изучение всего, что предусмотрено в федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования. Некоторые обязательные занятия переносятся на внеурочное время, а дополнительная часть обучения (кружки, секции, индивидуальные занятия) превращается в продолжение обязательных уроков, отмечает ОНФ.

В пресс-службе Роспотребнадзора РБК пояснили, что официальный запрос в ведомство от ОНФ «пока не поступал».

«Как только поступит, начнем над ним работу. Все действующие нормативы, регулирующие школьный распорядок дня и недели, прописаны в 10 пункте СанПиН», — уточнили в пресс-службе.

В конце марта Минпросвещения подготовило новые проекты федеральных государственных образовательных стандартов. В документах учтены возрастные и психологические особенности учеников и необходимость предотвращения их перегрузки.

Теги: ОНФ, школьники, новости РБК
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