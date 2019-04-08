В Заволжье на территории принадлежащего Sollers завода произошел пожар

В Заволжье на территории принадлежащего Sollers завода произошел пожар

В арендуемом сторонней организацией производственном помещении на территории Заволжского моторного завода (94,93% акций принадлежат ПАО «УАЗ», которое входит в Sollers) произошел пожар, в настоящее время пожарные пытаются потушить возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«В настоящее время тушение пожара продолжается. Площадь пожара на данный момент составляет 150 кв. м», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что работники цеха были эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлечены 20 человек и девять единиц техники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.