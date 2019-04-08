Пожар на заводе «Роснефти» в Самарской области потушили

Пожар на заводе «Роснефти» в Самарской области потушили

Возгорание на принадлежащем «Роснефти» Новокуйбышевском заводе масел и присадок в Самарской области ликвидировано, говорится в материалах Минэнерго.

Как сообщает ведомство, в результате происшествия никто не пострадал, технологический процесс не нарушен.

Пожар произошел утром 8 апреля, ему присвоили второй из пяти номеров сложности. В 10:04 мск открытое горение ликвидировали.

Как отметил представитель завода, угрозы экологии из-за пожара не было.