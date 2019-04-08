Украинские СМИ назвали Семипалатинск местом рождения жены Порошенко

Марина Порошенко, жена президента Украины Петра Порошенко, родилась не в Киеве, как следует из ее официальной биографии, а в Казахстане. Об этом пишет местное издание «Страна.ua» со ссылкой на выписку из архива МВД и источники в правоохранительных органах.

По данным издания, Порошенко родилась в городе Семипалатинск, который располагается в восточной части Казахстана. В советское время Семипалатинск был городом закрытого военно типа. Издание связывает место рождения Порошенко с работой ее матери, которая в то время трудилась на киевском заводе военной промышленности «Арсенал».

РБК направил запрос в пресс-службу МИД Казахстана.

Кроме того, по данным «Страны.ua», в середине двухтысячных Марина Порошенко, имея медицинское образование, работала в компании мужа «Украинский промышленно-инвестиционный концерн», а также в компании «Мрiя-Авто», которое предоставляет в аренду машины. В то же время официально Порошенко не трудоустроена после рождения сына в 1985 году.