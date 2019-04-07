В Москве 400 человек эвакуировали после пожара на подземной парковке

В Москве 400 человек эвакуировали после пожара на подземной парковке

В Москве сотрудники МЧС эвакуировали 400 человек после пожара на подземной парковке по адресу Ленинградское шоссе, 29, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Москве.

Как рассказали РБК в пресс-службе министерства, на парковке загорелись 8 гаражных боксов на площади примерно 500 кв. м. С территории паркинга спасли и передали врачам одного человека, еще 400 были эвакуированы из жилых домов над парковкой. Позднее в ведомстве уточнили, что пожар усилиями 153 человек личного состава был ликвидирован.

В середине февраля в Москве автомобиль загорелся на подземной парковке в торговом центре «Город». В результате были эвакуированы 540 человек.