Глава Башкирии предложил запретить продажу алкоголя на сабантуях

Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил ввести запрет на розничную продажу алкоголя на сабантуях в том или ином районе республики. Об этом он заявил на оперативном совещании правительства региона, передает агентство «Башинформ».

«Почему надо напиваться, если какая-то радость? Не надо напиваться людям на сабантуях, — считает Хабиров. — Это отвратительное зрелище, когда молодежь ходит там вся в соплях».

По мнению врио главы Башкирии, запреты можно вводить поэтапно: «Если, условно говоря, 15 июня сабантуй проводится в Кугарчинском районе, значит, в этот день необходимо ограничить продажу алкоголя там». По его словам, в первый раз инициатива может не понравиться, но в следующие разы «все будет нормально».

Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.