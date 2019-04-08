Экс-замглавы правительства Хакасии получил срок по делу о мошенничестве

Экс-замглавы правительства Хакасии получил срок по делу о мошенничестве

Бывший первый заместитель председателя правительства Хакасии Александр Голышев признан виновным в хищении более 94 млн руб., сообщает региональная прокуратура. Суд приговорил его к 6 годам и 3 месяцам колонии общего режима.

Другие фигуранты дела — руководители ГУП «Хакресводоканал» Олег Базиев и ООО «СИБУС» Ирина Свистунова — получили 5 лет и 9 месяцев и 5 лет и 3 месяца колонии соответственно.

Голышев, Базиев и Свистунова осуждены по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Суд установил, что они создали организованную группу для хищения средств ГУП РХ «Хакресводоканал». С 2011 по 2013 год обвиняемые перечисляли деньги предприятия за фиктивную оплату услуг ООО «СИБУС».

Прокуратура также подала иск о взыскании с подсудимых причиненного ущерба.