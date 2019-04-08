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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Экс-замглавы правительства Хакасии получил срок по делу о мошенничестве

Бывший первый заместитель председателя правительства Хакасии Александр Голышев признан виновным в хищении более 94 млн руб., сообщает региональная прокуратура. Суд приговорил его к 6 годам и 3 месяцам колонии общего режима.

Другие фигуранты дела — руководители ГУП «Хакресводоканал» Олег Базиев и ООО «СИБУС» Ирина Свистунова — получили 5 лет и 9 месяцев и 5 лет и 3 месяца колонии соответственно.

Голышев, Базиев и Свистунова осуждены по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Суд установил, что они создали организованную группу для хищения средств ГУП РХ «Хакресводоканал». С 2011 по 2013 год обвиняемые перечисляли деньги предприятия за фиктивную оплату услуг ООО «СИБУС».

Прокуратура также подала иск о взыскании с подсудимых причиненного ущерба.

Теги: Хакасия, Приговор, мошенничество
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