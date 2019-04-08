МИД допустил перевыполнение плана перевозок по Северному морскому пути

Задача по доведению грузопотока Северного морского пути (СМП) к 2024 году до 80 млн т ежегодно может быть перевыполнена, считает посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД Николай Корчунов, сообщает «РИА Новости».

«Та динамика, которую мы наблюдаем последние два года, свидетельствует о том, что задача может быть не только выполнена, но и перевыполнена», — сказал Корчунов. По его словам, выполнение этой задачи по сути означает трансформацию Северного морского пути в транспортную артерию «общемирового значения». ​

О том, что грузопоток по Северному морскому пути должен увеличиться в десять раз, до 80 млн тонн ежегодно, Путин заявил во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Позднее он подписал соответствующий указ.

Северный морской путь (СМП) — кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью России. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона.

Ранее РБК писал, что Минприроды обновило прогноз по грузообороту СМП с учетом поставленной задачи. По расчетам ведомства, Северный морской путь получит 5 млн т из заявленных 82 млн т за счет перевозки леса и грузов обеспечения. Из оставшихся 77 млн т подтверждены запасами месторождений и согласованными проектами строительства инфраструктуры 59 млн т прогнозных грузов, следует из документа.