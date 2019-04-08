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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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МИД допустил перевыполнение плана перевозок по Северному морскому пути

Задача по доведению грузопотока Северного морского пути (СМП) к 2024 году до 80 млн т ежегодно может быть перевыполнена, считает посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД Николай Корчунов, сообщает «РИА Новости».

«Та динамика, которую мы наблюдаем последние два года, свидетельствует о том, что задача может быть не только выполнена, но и перевыполнена», — сказал Корчунов. По его словам, выполнение этой задачи по сути означает трансформацию Северного морского пути в транспортную артерию «общемирового значения». ​

О том, что грузопоток по Северному морскому пути должен увеличиться в десять раз, до 80 млн тонн ежегодно, Путин заявил во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Позднее он подписал соответствующий указ.

Северный морской путь (СМП) — кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью России. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона.

Ранее РБК писал, что Минприроды обновило прогноз по грузообороту СМП с учетом поставленной задачи. По расчетам ведомства, Северный морской путь получит 5 млн т из заявленных 82 млн т за счет перевозки леса и грузов обеспечения. Из оставшихся 77 млн т подтверждены запасами месторождений и согласованными проектами строительства инфраструктуры 59 млн т прогнозных грузов, следует из документа.

При этом один из разработчиков прогноза, руководитель компании «Гекон» Михаил Григорьев, пояснял РБК, что текущий прогноз грузов для Арктики рассчитан по результатам анализа проектов разработки месторождений, предоставленных компаниями Роснедрам, и заявлений компаний с оценкой их обеспеченности текущей ресурсной базой. По его мнению, обеспечить 80 млн т грузов по СМП к 2024 году реально.

Теги: Северный морской путь, грузоперевозки
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