Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам общепита

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества услуг на предприятиях общественного питания. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Горячая линия будет действовать до 28 апреля. Специалисты проконсультируют всех желающих о действующих санитарных нормах, о том, как выбрать продукцию здорового питания и о требованиях к ней, о правилах доставки продукции по заказу потребителя и о других вопросах, касающихся услуг в общепите.

Как отмечает ведомство, специалисты могут ответить на русским и английском языках, консультационный центр работает круглосуточно.

Ранее в апреле Роспотребнадзор совместно с представителями предприятий общественного питания подготовил проект документов новых санитарных правил и норм. Документ посвящен вопросам, связанным с технологией приготовления безопасной продукции, обработкой помещений и условий соблюдения личной гигиены сотрудников предприятия.