Полиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаина

Правоохранительные органы Румынии обнаружили 131 килограмм наркотиков на побережье Черного моря. Об этом сообщается на сайте румынской полиции.

Пакеты с наркотиками нашли 5 и 6 апреля на побережье в округе Констанца. Румынский телеканал Digi24 со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что в них находится кокаин. По его данным, береговую линию у городов Нэводари и Мамая патрулируют около 300 офицеров и 14 кораблей береговой охраны. К поискам также привлекли два вертолета.

Отмечается, что найденные пакеты могут быть частью партии в 800 кг наркотиков, которую нашли на заброшенном корабле. По данным телеканала, стоимость партии оценивается в €300 млн. BBC News добавляет, что по подозрению в причастности к контрабанде арестовали двоих сербов.

В конце сентября 2018 года в Сальвадоре обнаружили 552 кг кокаина стоимостью $13,8 млн. Военно-морские силы страны нашли их на судне в заливе Фонсека.