В Сальвадоре конфисковали более 550 кг кокаина

Военно-морские силы Сальвадора обнаружили на судне 552 кг кокаина, его стоимость оценивается в $13,8 млн. Об этом заявил генпрокурор страны Дуглас Мелендес, сообщается в Twitter прокуратуры.

Как пишет Diario Libre, подозрительное судно было замечено в заливе Фонсека, после чего его преследовали более пяти часов до пляжа в департаменте Ла-Пас.

Экипаж оставил судно и скрылся в неизвестном направлении. На нем нашли 12 пакетов с кокаином.

В середине августа в разбившемся в Эквадоре пассажирском автобусе было найдено 637 кг наркотиков, которые были спрятаны под полом транспортного средства. По оценкам местных СМИ, партия может стоить $1,7 млн. В результате столкновения автобуса с автомобилем тогда погибли 23 человека.