На МКАД столкнулись пять автомобилей

На МКАД столкнулись пять автомобилей

Пять автомобилей столкнулись на 21-м километре МКАД в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

​В Госавтоинспекции рассказали, что авария произошла на внешней стороне автодороги. По предварительным данным, пострадал один человек.

В пресс-службе ГИБДД добавили ТАСС, что авария не повлияла на движение транспорта на этом участке МКАД.

3 марта до 40 автомобилей попали в аварии на МКАД. В В ГИБДД заявляли, что серия ДТП произошла на 60-м км автодороги. Источник «РИА Новости» сообщал, что причиной стал гололед. В одной из аварий пострадал один человек.