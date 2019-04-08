В Москве в автопарке сгорели два автобуса

В Москве в автопарке сгорели два автобуса

В Москве в Тимирязевском районе произошел пожар. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный главк МЧС. Источник агентства в экстренных службах отметил, что в результате сгорели два автобуса.

По данным спасателей, возгорание в здании на третьем Нижнелихоборском проезде ликвидировали в 20:16. Его площадь составила 30 кв. м. В результате никто не пострадал. Собеседник агентства в экстренных службах рассказал, что автобусы сгорели в автопарке.

«РИА Новости» со ссылкой на источник добавляет, что возгорание произошло на территории коммерческого перевозчика. Собеседник отметил, что правоохранительные органы рассматривают в качестве основной версию поджога.

В конце февраля на юге Москвы у станции метро «Каширская» загорелся автобус. В момент возгорания моторного отсека в нем не было пассажиров, в результате никто не пострадал.