У станции метро «Каширская» в Москве загорелся автобус

У станции метро «Каширская» в Москве загорелся автобус

На юге Москвы у станции метро «Каширская» загорелся пассажирский автобус, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

«Заявка поступила в 15:56 мск, улица Москворечье, дом 7. Произошло загорание моторного отсека и частично салона», — отметили в пресс-службе. Пассажиров в момент загорания в автобусе не было.​ В 16:11 мск пожар ликвидировали.

13 февраля на Каширском шоссе загорелся рейсовый автобус №275. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Пассажиры самостоятельно покинули салон, никто не пострадал.