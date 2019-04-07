Венгрия вызвала посла Украины из-за запрета на въезд румынскому политику

МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште из-за отказа украинских властей во въезде в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену. Об этом сообщает румынское информационное агентство Agerpres.

Накануне Келемен в своем Facebook сообщил, что без какого-либо объяснения ему не позволили въехать на территорию Украины. «Мне попросту сказали, что я не могу въехать в страну, — написал глава ДСВР.

Позже он сообщил, что посол Украины в Бухаресте Александр Банков, заявил, что Келемен якобы пытался въехать на Украину с венгерским паспортом. Он отметил, что не был на Украине 20 лет и «никогда не пользовался венгерским паспортом». «Я прошу посла Украины в Бухаресте Александра Банкова представить в свою очередь документы, которые ранее запрещали мне въезд на территорию Украины», — заявил Келемен.

Позже он сообщил, что предъявил румынский дипломатический паспорт и проинформировал МИД Румынии о запрете на въезд на Украину.

Отношения Украины и Венгрии обострились из-за закона об образовании, принятого украинскими властями в сентябре 2017 года. Согласно закону, в стране поэтапно должен состояться полный перевод образования на украинский язык. Будапешт в связи с наличием большой венгерской диаспоры в западных регионах Украины выступил против украинизации образования.