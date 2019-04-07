Венгрия вызвала посла Украины из-за запрета на въезд румынскому политику

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,34 -0,14 EUR Бирж. 73,30 -0,18 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,77 64,36 EUR Нал. 73,94 72,39 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1215 -0,0009 BTC/USD Бирж. 5 206,20 +118,50 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным по войне в Донбассе Политика, 23:00 СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча Спорт, 22:38 Венгрия вызвала посла Украины из-за запрета на въезд румынскому политику Политика, 22:16 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 22:12 Зеленский представил план прекращения войны в Донбассе Политика, 21:59 Певец Лебединский потребовал от России поклониться Украине Общество, 21:46 WSJ узнал о плане Facebook проложить подводный кабель вокруг Африки Технологии и медиа, 21:39 «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в чемпионате России Спорт, 21:23 Зеленский записал обращение после оглашения итогов первого тура выборов Политика, 21:15 В московских СИЗО приостановили занятия по йоге после обращения Мизулиной Общество, 21:03 ЦИК Украины назвала крайний срок отказа Порошенко и Зеленского от выборов Политика, 20:46 Полиция в Москве отпустила двух британцев под подписку о невыезде Общество, 20:23 Показатель статуса: что должно быть у настоящего успешного человека РБК и BMW, 20:15 Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADA Политика, 20:13
Политика ,  
0 
Венгрия вызвала посла Украины из-за запрета на въезд румынскому политику

МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште из-за отказа украинских властей во въезде в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену. Об этом сообщает румынское информационное  агентство Agerpres.

Накануне Келемен в своем Facebook сообщил, что без какого-либо объяснения ему не позволили въехать на территорию Украины. «Мне попросту сказали, что я не могу въехать в страну, — написал глава ДСВР.

Политика
Венгрия пригрозила Украине санкциями из-за нового закона об образовании

Позже он сообщил, что посол Украины в Бухаресте Александр Банков, заявил, что Келемен якобы пытался въехать на Украину с венгерским паспортом. Он отметил, что не был на Украине 20 лет и «никогда не пользовался венгерским паспортом». «Я прошу посла Украины в Бухаресте Александра Банкова представить в свою очередь документы, которые ранее запрещали мне въезд на территорию Украины», — заявил Келемен.

Позже он сообщил, что предъявил румынский дипломатический паспорт и проинформировал МИД Румынии о запрете на въезд на Украину.

Политика
Венгрия раскритиковала Киев за закон об образовании на украинском языке

Отношения Украины и Венгрии обострились из-за закона об образовании, принятого украинскими властями в сентябре 2017 года. Согласно закону, в стране поэтапно должен состояться полный перевод образования на украинский язык. Будапешт в связи с наличием большой венгерской диаспоры в западных регионах Украины выступил против украинизации образования.

Теги: Венгрия, Украина, Посол, запрет
Материалы по теме
Венгрия поставила три условия снятия вето с диалога Украины и НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter